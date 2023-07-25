О важном проекте, касающемся ВПЛ сообщил, в частности Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов, пишет Politeka.net.

«Вниманию лиц из категории ВПЛ! В рамках экспериментального проекта Минсоцполитики внутренне перемещенные лица определенных категорий могут получить санаторные услуги на базе двух специализированных заведений», - говорится в сообщении.

Это – санаторий «Батьківщина» (г. Трускавец) и санаторий «Слава» (г. Миргород).

В учреждениях ВПЛ смогут получить следующие виды социальных услуг: стационарный уход, приют, поддержанное проживание, социальная адаптация.

Подчеркивается, что все услуги будут предоставляться на безвозмездной основе ВПЛ следующих категорий: из числа пожилых людей; лиц с инвалидностью; лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах; лиц, чье жилье разрушено/непригодно для проживания в результате повреждения.

«Лицам, вынужденно перемещенным из г. Энергодара и принадлежащим к указанным категориям лиц, нужно обратиться в органы социальной защиты населения за фактическим местожительством/нахождением для оценки ваших потребностей, получить консультации и разъяснения согласно действующему законодательству», - подчеркнул Орлов.

Напомним, с 1 августа меняется порядок осуществления выплат ВПЛ.

«Когда принималось решение о помощи для ВПЛ, это делалось из предположения, что военное положение пробудет недолго. Никто не знал и не мог предположить, что война будет длиться так много месяцев. Поэтому в то время и не появился ограничительный срок для предоставления выплат», — объяснила чиновник», - объяснили в Министерстве социальной политики, почему теперь меняется порядок выплат для ВПЛ.

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