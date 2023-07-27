Украинский телеведущий Даниэль Салем, который продолжает служить в рядах ВСУ, решил открыть душу перед украинцами и предстал перед ними в новом образе. Дело в том, что Салем решил впервые попробовать свои силы в качестве певца.

Таким образом Салем желал передать переживания, тревоги и надежды, касающиеся его товарищей на службе. Как известно, артист не так давно из отпуска вернулся на службу и уже находится на позициях.

Салем назвал песню "Силуэты", видя в ней возможность передать свои чувства и воспоминания о братьях по оружию, тех, кто остается рядом, а также о тех, кто ушел из жизни, но оставил свой след в их сердцах.

«Для меня "Силуэты" - песня-посвящение собратьям. Тем, что рядом и тем, кто навсегда остался в нашей памяти. О физическом и ментальном одиночестве. Также я посвятил ее людям, которые изменили свою жизнь на 180°, и стали в ряды волонтерской деятельности» - признался Салем.

Поддержала Салема и Леся Никитюк: «Очень красивая песня!».

«Песня касается сердца и души, а дальше – мурашки по коже; Нереально мощно пробил... Слушаю ее и она напоминает мне о моих воюющих троюродных братьях о моих друзьях, которые воюют с 2014 года; Какой же ты талантливый, Дань; Друг, ты крут!)

Супер! Давно не слышала такого проницательного исполнения; Пусть Ангел Охранник всегда будет рядом. Песня сегодня на повторе; Песня искренняя❤️ и чувствуется глубина смысла!».

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