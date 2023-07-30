50-летняя женщина, занимая руководящую должность в государственном предприятии, злоупотребляя положением, растратила сотни тысяч гривен из бюджета.
Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве, было установлено, что женщина заключила договор с предприятием по покупке искусственной елки, однако договор был заключен по завышенной цене.
Факт преступления подтвердили проведенные экспертизы и следственные действия.
Чиновница растратила 380 000 гривен из бюджета предприятия.
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Следователи сообщили фигурантке о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
За совершенное чиновнице грозит до шести лет тюремного заключения и штраф до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что во Львовской области на взятке поймали заместителя одного из городских председателей и директора коммунального предприятия.
Подозреваемые требовали откат от бизнесмена, который занимался поставкой песка по заказу коммунального предприятия.
За эти деньги "дельцы" обещали помочь в выполнении условий договора, а также в оплату поставленного песка.
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Напомним, преступники придумали хитрый план по выманиванию денег у мобилизованных.
Как сообщала Politeka, Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" важную информацию.
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