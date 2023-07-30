Чиновница "Укрзализныци" присвоила 380 тысяч гривен на покупке елки.

50-летняя женщина, занимая руководящую должность в государственном предприятии, злоупотребляя положением, растратила сотни тысяч гривен из бюджета.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве, было установлено, что женщина заключила договор с предприятием по покупке искусственной елки, однако договор был заключен по завышенной цене.

Факт преступления подтвердили проведенные экспертизы и следственные действия.

Чиновница растратила 380 000 гривен из бюджета предприятия.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

За совершенное чиновнице грозит до шести лет тюремного заключения и штраф до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что во Львовской области на взятке поймали заместителя одного из городских председателей и директора коммунального предприятия.

Подозреваемые требовали откат от бизнесмена, который занимался поставкой песка по заказу коммунального предприятия.

За эти деньги "дельцы" обещали помочь в выполнении условий договора, а также в оплату поставленного песка.

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