Злоумышленнику сообщено о подозрении, а правоохранительные органы решают вопрос о дополнительной квалификации его действий.

Украинская Служба безопасности задержала агента рйоссии, который планировал совершение серии терактов в Запорожье. Контрразведка обнаружила участника российской агентурной сети, готовившей нападения против командования и спецподразделений Вооруженных сил Украины. Ранее два организатора этой сети были задержаны в прифронтовых районах южного региона. Подробности сообщила пресс-служба СБУ.

Третьим злоумышленником стал житель Запорожья, который собственноручно оборудовал схрон под кроватью своей 6-летней дочери, где хранил автомат Калашникова с пулями, боевые гранаты и большое количество патронов к стрелковому оружию. Этот арсенал планировался для совершения терактов в городе и окрестных районах, в частности, против представителей командования ВСУ и спецназовцев СБУ.

Расследование установило, что злоумышленник уже весной попал в поле зрения российской спецслужбы, поощрявшей его прокремлевские взгляды. Под руководством кураторов он оборудовал тайный тайник, где хранил незарегистрированное огнестрельное оружие и другие средства поражения.

Злоумышленнику сообщено о подозрении, а правоохранительные органы решают вопрос о дополнительной квалификации его действий. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств преступления, включая источники поставки оружия в руки фигурантов.

Операция проводилась сотрудниками СБУ в Запорожской области вместе с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.