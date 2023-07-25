В Сумах офицер военной службы правопорядка потребовал 30 тысяч гривен взятки у военнослужащего.
Как сообщает ГБР, мужчина заподозрил находившегося в Сумах в отпуске военного в нарушении административного законодательства. Офицер утверждал, что военный был пьян.
Правоохранитель потребовал у военной взятки, угрожая привлечь к ответственности и сообщить об инциденте командованию.
Передача взятки прошла в автомобиле офицера. В какой-то момент правоохранитель понял, что за его действиями следят - он пытался выбросить деньги и скрыться.
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Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Офицеру грозит лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
К слову, недавно во Львовской области за 1000 долларов чиновник обещал «решить» вопрос о признании военного ВСУ ограниченно пригодным для службы по состоянию здоровья.
Начальник отдела военного медучреждения Львовщины требовал взятки от военнослужащего.
Защитник ранее проходил лечение в медучреждении.
Чиновник за "решение вопроса" требовал взятку в 1000 долларов, мужчина обещал предоставить пакет документов.
Правоохранители задержали злоумышленника в кабинете.
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