Совместными усилиями Служба безопасности Украины (СБУ), Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальная полиция раскрыли коррупционную схему, действовавшую в одном из подразделений Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области. Подробности сообщила пресс-служба ДБР в Телеграмме.

По результатам совместных оперативных мероприятий правоохранители задержали руководителя следственного отделения одного из районных управлений.

Этот полицейский требовал взятку в размере 40 тысяч евро от местной жительницы, обещая при этом не привлекать ее к уголовной ответственности и закрыть "дело уклоняющихся". Также он предлагал обеспечить женщине закрытие уголовного производства и независимость от ответственности за заведомо незаконное оформление документов, способствовавших мужчинам призывного возраста пересечь границу.

В ходе расследования правоохранители зафиксировали, как чиновник получил первую часть взятки в размере 10 тысяч евро. Во время передачи второй части взятки возле дома пострадавшей в Черновцах полицейского задержали.

Злоумышленнику сообщили о подозрении согласно части 5 статьи 27 и части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды, совершенное в особо крупном размере должностным лицом).

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