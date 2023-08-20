Совместными усилиями Служба безопасности Украины (СБУ), Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальная полиция раскрыли коррупционную схему, действовавшую в одном из подразделений Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области. Подробности сообщила пресс-служба ДБР в Телеграмме.
По результатам совместных оперативных мероприятий правоохранители задержали руководителя следственного отделения одного из районных управлений.
Этот полицейский требовал взятку в размере 40 тысяч евро от местной жительницы, обещая при этом не привлекать ее к уголовной ответственности и закрыть "дело уклоняющихся". Также он предлагал обеспечить женщине закрытие уголовного производства и независимость от ответственности за заведомо незаконное оформление документов, способствовавших мужчинам призывного возраста пересечь границу.
В ходе расследования правоохранители зафиксировали, как чиновник получил первую часть взятки в размере 10 тысяч евро. Во время передачи второй части взятки возле дома пострадавшей в Черновцах полицейского задержали.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Умер известный российский актер, выступавший против войны рф в Украине: подробности трагедии
Билык, Коляденко и Петр Черный засветились на вечеринке с российским блогером, который издевался над флагом Украины
Не могут остановить продвижение: неожиданная ситуация сложилась на фронте в районе Работино
Путин рассчитывает на затяжную войну: украинцев предупредили о новых угрозах
Злоумышленнику сообщили о подозрении согласно части 5 статьи 27 и части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды, совершенное в особо крупном размере должностным лицом).
Последние новости Украины:
Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.
Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.
Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.