Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова пожаловалась на семейную проблему, ведь их с артистом сын снова вынужден посещать больницу.

Екатерина Репяхова, жена певца Виктора Павлика и его концертный директор, недавно появилась в больнице с двухлетним сыном Михаилом, что вызвало тревогу у ее поклонников. Долгое время Репяхова не поддерживала связь с аудиторией в Instagram, но позже объяснила, что это связано с тем, что сын заболел.

Она поделилась фотографией, на которой держит Михаила на руках в больнице и написала о тяжелых днях, которые они переживали. По словам Екатерины, началось с повышения температуры у малыша, а затем присоединились и другие симптомы, такие как диарея, рвота и воспаление глаз.

Чтобы установить причину болезни, Репяхова с сыном отправилась на анализы, где взяли кровь из пальца. В итоге оказалось, что заболевание вызвано аденовирусом.

"Суббота и воскресенье — были самыми тяжелыми (высокая температура, диарея, рвота, воспаление глаз). Вчера, в понедельник, нам было немного легче и вот только сегодня нет температуры" - делится Репяхова.

Недавно Екатерине Репяховой, супруге украинского певца Виктора Павлика, исполнилось 29 лет, и она решила отпраздновать этот особенный день в окружении своих близких в живописных Карпатах.

В своем Instagram-фотоблоге Репяхова поделилась счастливыми снимками с празднования. Она выразила свою благодарность родным за поздравления и рассказала, что в этот день она загадала особое желание.

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