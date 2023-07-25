Вчера, 24 июля, из дома милосердия "Семейный уют" в Чорткове Тернопольской области, 34-летняя женщина вышла, взяв с собой 6-летнюю дочь. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.
В Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области добавили , что начаты поиски пропавших.
Правоохранители Чертковщины разыскивают Мироненко Татьяну Дмитриевну 1989 года рождения и ее 6-летнюю дочь Мироненко Дарью.
"Из дома милосердия они исчезли 24 июля около 13 часов", - сообщили в ГУНП в Тернопольской области.
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Полицейские добавили, что женщина беременна.
Приметы пропавшей женщины: 170 см, русые волосы, короткая стрижка, среднего телосложения.
В полиции просят, если вы владеете какой-либо информацией о пропавших, позвоните, пожалуйста, на линию «102».
Ранее сообщалось, что "гадалка" из Тернопольщины пообещала директору медицинского центра Буковины помочь в решении вопроса.
Женщина рассказала, что у него есть знакомые среди "влиятельных лиц", которые за деньги смогут помочь ему с закрытием уголовного производства за 300 тысяч долларов.
Сотрудники полиции задержали адвоката при получении 10 тысяч долларов.
За то, что тернопольская гадалка в сговоре с адвокатом выманила у руководителя медцентра 300 тысяч долларов, следователи полиции сообщили обоим фигурантам о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.
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