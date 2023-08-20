Женщина находится под стражей и полностью признала свою вину, а также попросила прощение за содеянное, но уже поздно.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину, работавшую агенткой российского игры, и осуществляла шпионскую деятельность по боевой авиации Вооруженных Сил Украины на территории Черниговской области. Детали сообщила пресс-служба СБУ.

По информации Контрразведки СБУ, злоумышленница действовала на инструкции российских спецслужб и тайно следила за расположением и движением подразделений ВСУ на северных границах Украины. Основной целью ее деятельности было фиксирование данных о полетах украинской боевой авиации, поддерживавшей контрнаступательные действия на фронте.

Кроме того, она пыталась выявить местонахождение противовоздушной обороны, укрепрайонов и фортификационных сооружений украинских защитников в Черниговской области с целью передачи этой информации оккупантам. Российская сторона намеревалась использовать собранные данные для подготовки воздушных атак на объекты ВСУ.

Фигурантку задержали в момент попытки передачи собранных данных. При обыске в ее месте жительства был найден мобильный телефон, которым она осуществляла связь с агрессором.

В настоящее время, ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Женщина находится под стражей и полностью признала свою вину, а также попросила прощение за содеянное, но уже поздно. Расследование этого дела продолжается, а злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

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