Сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину, работавшую агенткой российского игры, и осуществляла шпионскую деятельность по боевой авиации Вооруженных Сил Украины на территории Черниговской области. Детали сообщила пресс-служба СБУ.
По информации Контрразведки СБУ, злоумышленница действовала на инструкции российских спецслужб и тайно следила за расположением и движением подразделений ВСУ на северных границах Украины. Основной целью ее деятельности было фиксирование данных о полетах украинской боевой авиации, поддерживавшей контрнаступательные действия на фронте.
Кроме того, она пыталась выявить местонахождение противовоздушной обороны, укрепрайонов и фортификационных сооружений украинских защитников в Черниговской области с целью передачи этой информации оккупантам. Российская сторона намеревалась использовать собранные данные для подготовки воздушных атак на объекты ВСУ.
Фигурантку задержали в момент попытки передачи собранных данных. При обыске в ее месте жительства был найден мобильный телефон, которым она осуществляла связь с агрессором.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Условия перемирия озвучены: украинцам объяснили, когда переговоры с РФ станут возможными
Билык, Коляденко и Петр Черный засветились на вечеринке с российским блогером, который издевался над флагом Украины
Трагедия произошла с женщиной во время отдыха с тремя мужчинами в Одесской области: "нашли в лесополосе"
Путин рассчитывает на затяжную войну: украинцев предупредили о новых угрозах
В настоящее время, ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Женщина находится под стражей и полностью признала свою вину, а также попросила прощение за содеянное, но уже поздно. Расследование этого дела продолжается, а злоумышленнице грозит пожизненное заключение.
Последние новости Украины:
Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.
Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.
Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.