Как сообщает Reuters, ДеСантис не пострадал в ДТП.
Сегодня утром губернатор попал в автомобильную аварию, когда ехал на запад в Чаттануге, штат Теннесси. Он и его команда не пострадали. Мы ценим молитвы и добрые пожелания по поводу его дальнейшей защиты во время предвыборной кампании», - сообщил официальный представитель президентской кампании ДеСантиса 2024 года Брайана Гриффина.
Гриффин также сказал, что в машине было неустановлено количество сотрудников.
44-летний ДеСантис считается главным соперником Дональда Трампа на выборах республиканцев в 2024 году.
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13 июля 2023 года журналист AG Gancarski обнародовал комментарий Десантиса, сделанный во время интервью со Стивом Диссом, в котором Десантис заявил, что он выступает против вступления Украины в НАТО.
Напомним, следующие выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Президентские выборы в США проходят каждые четыре года, в первый вторник после первого понедельника ноября. Претенденты на пост президента определяются во время партийных праймериз, которые пройдут в следующем году.
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