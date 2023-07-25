Губернатор Флориды Рон ДеСантис, баллотирующийся в президенты от республиканцев в 2024 году, 25 июля попал в автомобильную аварию в Теннесси.

Как сообщает Reuters, ДеСантис не пострадал в ДТП.

Сегодня утром губернатор попал в автомобильную аварию, когда ехал на запад в Чаттануге, штат Теннесси. Он и его команда не пострадали. Мы ценим молитвы и добрые пожелания по поводу его дальнейшей защиты во время предвыборной кампании», - сообщил официальный представитель президентской кампании ДеСантиса 2024 года Брайана Гриффина.

Гриффин также сказал, что в машине было неустановлено количество сотрудников.

44-летний ДеСантис считается главным соперником Дональда Трампа на выборах республиканцев в 2024 году.

13 июля 2023 года журналист AG Gancarski обнародовал комментарий Десантиса, сделанный во время интервью со Стивом Диссом, в котором Десантис заявил, что он выступает против вступления Украины в НАТО.

Напомним, следующие выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Президентские выборы в США проходят каждые четыре года, в первый вторник после первого понедельника ноября. Претенденты на пост президента определяются во время партийных праймериз, которые пройдут в следующем году.

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