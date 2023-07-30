Ивано-Франковский областной совет принял решение о закупке трех тысяч медалей под названием "Рыцарь боевого чина" за миллион гривен. Соответствующий тендер был опубликован на площадке публичных закупок ProZorro и вызвал спор среди украинцев.

Эта новость вызвала дискуссию в социальных сетях о целесообразности расходования бюджетных средств, особенно в условиях полномасштабной войны в Украине. Замечания по поводу необходимости такого расхода были высказаны несколькими пользователями сети.

Однако другой пользователь Мирон Дмитрик ответил на замечания, утверждая, что медали, вероятно, предназначены для военных, заслуживших эти знаки отличия. Он подчеркнул, что это помогает повысить моральный дух и признание военнослужащих их вкладом.

"Честно говоря, не понимаю, что здесь для вас всех не так", - добавил украинец.

Согласно тендерной документации, ожидаемая стоимость закупки составляет 1300000 гривен. Победителем тендера стало ООО "Герольдмастер" из Киева, заключившее договор на миллион гривен с областным советом. Компания получит денежные средства после поставки товаров.

Кроме трех тысяч медалей, у поставщика также заказаны флокированные и бархатные футляры для наград и удостоверение к ним, на что из бюджета планируется потратить 218 380 гривен.

В облсовете объяснили, что медалями "Рыцарь боевого чина" будут награждены военнослужащие, которые защищали и защищают территориальную целостность и государственный суверенитет Украины.

Источник: ТСН.

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