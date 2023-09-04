С помощью Службы безопасности Украины и Нацполиции пограничники россиянку поймали с поличным.

На Буковине задержали россиянку, которая переправляла уклонистов за границу, ее поймали с поличным. В Черновицкой области россиянка организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Она переправляла уклонявшихся по своим каналам.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в официальном Telegram-канале.

Сообщается, что в Черновицкой области задержана 49-летняя россиянка, которая организовала незаконный бизнес по переправке мужчин призывного возраста за границу. Женщина за 5000 и за 7000 долларов предлагала уклонистам выезд в Румынию . Более того, она не только удобно устроилась в Украине с видом на жительство, но и открыла здесь собственное дело.

Россиянку поймали с поличным во время перевозки "клиентов". С помощью Службы безопасности Украины и Нацполиции пограничники приостановили деятельность этой организованной схемы.

Также сообщается еще об одном похожем случае на Буковине, где два организатора брали от "туристов" от 3700 евро до 6000 долларов за переправку мужчин в Румынию.

Правоохранители задержали их неподалеку от государственной границы, когда организаторы пытались доставить двух мужчин призывного возраста в соседнюю страну. Дела по всем нарушителям уже направлены в суд.

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