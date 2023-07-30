Один из клиентов "ПриватБанк" опубликовал свою жалобу на форуме Минфин, сообщая об аресте зарплатной карты за долг перед исполнительной службой.

Указанный клиент "ПриватБанк" утверждает, что его счет является целевым для выплаты заработной платы, но банк все равно заблокировал его по исполнительному поручению, пренебрегая законом и отметкой "кроме тех счетов, которые запрещены законом".

Несмотря на обращение на горячую линию, клиент "ПриватБанк" не получил помощи в решении проблемы.

"ПриватБанк", в свою очередь, объяснил, что действует в соответствии с законами Украины и нормативными актами Национального банка, регулирующими деятельность банков - в том числе и "ПриватБанк".

Когда поступило постановление о снятии ареста, ограничение будет отменено в течение одного-трех дней. Обработка и исполнение исполнительного постановления о снятии ареста с текущего счета физического лица-должника в банке осуществляется в течение десяти дней.

Также стало известно, что вне зависимости от размера долга могут арестовать банковский счет. Однако после обращения в исполнительную службу можно разблокировать сумму, равную двум минимальным зарплатам (13,4 тыс. гривен).

Частный исполнитель Анатолий Телявский отмечает, что новые правила предусматривают оставление на счете должника 13,4 тыс. гривен в месяц на текущие расходы вне зависимости от общей суммы долга.

Ранее всю сумму на счете арестовывали, что приводило к тому, что должники, у которых это был единый счет, оставались без средств. Однако для снятия ограничения на сумму, превышающую 13,4 тыс. гривен, нужно обращаться в исполнительную службу.

Источник: Обозреватель.

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