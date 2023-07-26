Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов отдыхал на Мальдивах с семьей под видом "служебной командировки".

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели обыски у нардепа, проигнорировавшего запрет для чиновников на выезд за границу во время войны и отправившегося отдыхать на элитный курорт, в одну и из гостиниц острова Итхаафуши на Мальдивах.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, в отношении заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрия Аристова возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

По данным следствия, Аристов незаконно выехал из Украины, предъявив ложные сведения в документах для выезда, указав вымышленную цель и страну "служебной командировки".

Фактически же депутат провел три дня в соседней европейской стране, куда ехал с рабочим визитом, после чего дистанционно, без реального медицинского осмотра, в одном из частных медучреждений Киева открыл больничный на время пребывания на Мальдивах.

Аристов вместе с женой и детьми находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives, до 22 июля. Во время обысков в его квартире был обнаружен загранпаспорт с отметками о поездке на Мальдивы. СБУ также проверяет контакты депутата во время его пребывания за границей.

Кроме того, теперь сотрудники Службы безопасности проверяют информацию о возможном отдыхе за границей других народных депутатов и должностных лиц в период войны.

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