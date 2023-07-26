Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что СБУ задержала информатора РФ, который готовил воздушные удары по железнодорожным мостам.

Виталий Ким в своем Telegram-канале разместил сообщение от пресс-службы СБУ о том, что в результате контрразведывательных мер Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора российских спецслужб в Николаевской области.

Злоумышленник готовил воздушные удары рашистов по железнодорожным мостам региона, что могло бы существенно нарушить логистику украинских войск, участвующих в контрнаступательных операциях.

По данным расследования, злоумышленник собирал информацию о ключевых железнодорожных мостах, используемых для перемещения военной техники ВСУ на южный фронт. Он фиксировал маршруты движения эшелонов с военной техникой и передал данные российским спецслужбам через мессенджер в виде медиафайлов с геолокацией и информацией о приблизительном количестве вооружения наших защитников.

Сторонник рашистов также отслеживал и передавал российской стороне данные о разрушениях в результате ракетных ударов рф по объектам гражданской инфраструктуры области.

Сотрудникам СБУ удалось задержать злоумышленника в Николаеве, где он проживал. При обыске обнаружен мобильный телефон, через который он поддерживал связь с российскими спецслужбами. Задержанный также был активным пользователем пророссийских телеграмм-каналов, где оставлял антиукраинские комментарии.

Вражескому информатору сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас он под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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