Цены на популярный продукт могут снизиться, когда начнется массовая продажа летней ягоды. В частности, снижение цены на арбузы в Украине ожидается уже летом.
В этом году реализация этих популярных продуктов началась на неделю раньше, чем в предыдущем сезоне. Правда, эксперты отмечают, что цены на арбузы значительно выше по сравнению с прошлым годом.
В настоящее время цены на арбузы колеблются в пределах 18-27 гривен за килограмм ($0,49-0,74), что в среднем на 59% дороже, чем в прошлом году. Увеличенные цены на арбузы связаны в первую очередь с тем, что на рынке отсутствует поставка арбузов из Херсонской области, традиционно считающаяся лидером по выращиванию этих ягод.
Однако украинские фермеры говорят, что более массовая продажа арбузов начнется в начале августа. Поэтому эксперты прогнозируют возможное резкое понижение цены на арбузы в ближайшее время, поскольку ожидают увеличения предложения этой продукции из местных хозяйств.
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Большинство украинских бахчевых надеются на снижение цены на начало массовой продажи арбузов в первые дни августа.
В настоящее время рынок летней ягоды находится в динамике, и цены могут измениться в зависимости от дальнейших поставок и увеличения ассортимента арбузов на прилавках.
Источник: EastFruit .
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