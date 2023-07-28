Украинский исполнитель Арсен Мирзоян и его звездная жена Тоня Матвиенко оказались без жилья, рассказав об этом публике.

Популярный украинский исполнитель Арсен Мирзоян и его жена Тоня Матвиенко не так часто выставляют личную жизнь напоказ, ведь с начала их отношений пару нередко критиковали, а сама Матвиенко публично призналась, что была в него влюблена, несмотря на его первый брак и другую семью.

Матвиенко рассказала, что они с Арсеном приобрели квартиру, но по каким-то причинам дом, в котором расположена квартира, до сих пор не сдан в эксплуатацию. По словам Матвиенко, им очень хочется иметь своё собственное жильё.

Платить аренду или снимать жилье не выгодно. Матвиенко признала, что на текущий момент у них нет своего собственного жилья:

"Здесь есть где жить. И на эти деньги можно нанимать уборщицу, няню. Ну уже не те времена. И сейчас у нас просто нет своего жилья. Мы когда-то с Арсеном вложили деньги в строительство. И оно не достроилось. Эта мечта уничтожена" - заявила Матвиенко.

Также Матвиенко открыто рассказала о том, как она реагирует на обвинения в том, что она разлучница. В интервью она поделилась своими мыслями о своих отношениях с Арсеном Мирзояном, который был женат на тот момент.

Матвиенко удивляется тому, что люди могут быть влюблены в ее мужа, и это не смущает их.

"Мне это не просто смешно. Я открыто заявила всему миру, что полюбила мужчину, который уже состоял в отношениях. Почему мне должно быть за это стыдно?" - заявила Матвиенко.

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