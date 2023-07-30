В Киеве задержали мошенницу, которая выманила деньги у лечащейся девушки.

В Киеве правоохранители задержали подозреваемую в мошенничестве женщину. Она обманом выманила деньги у находившейся на лечении 22-летней девушки, обещая снять "порчу". Она не пожалела даже больную девушку. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

После произошедшего на улице Платона Майбороды в Шевченковском районе злоумышленницу удалось найти и задержать.

По собранным уликам, аферистка, которая является жительницей города Кривой Рог и родилась в 1975 году, обещала больной девушке снять "порчу", выманивая взамен тысячу гривен. Правоохранители оперативно обнаружили и изъяли деньги у задержанной, а также возбудили уголовное производство по мошенничеству.

Если злоумышленницу найдут виновной, ей грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет. Полиция обращается к гражданам быть бдительными и осторожными, избегать случаев обмана и содействовать борьбе с преступностью.

Следует отметить, что по этому факту отделом дознания Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

В настоящее время дознаватели под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщили аферистке о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.

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