Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшему митрополиту Роменской епархии УПЦ МП на территории Сумской области Алексею Масленникову из-за его публичных высказываний, оправдывающих российскую агрессию против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

После начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину митрополит сбежал в рф, где он публично поддержал кремлевскую агрессию.

По данным следствия, в сентябре прошлого года епископ принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области рф, где он совместно с представителями РПЦ благословлял российских боевиков, воюющих против Украины. Кроме того, во время литургии он также оправдывал и восхвалял решение владимира путина о проведении в рф мобилизации с целью пополнить оккупационные группировки.

По имеющимся доказательствам, СБУ сообщила злоумышленнику о подозрении согласно ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку фигурант находится на территории россии и избегает правосудия, СБУ продолжает осуществлять комплексные меры, чтобы привлечь его к ответственности. Фигуранту грозит тюремное заключение.

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