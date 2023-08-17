Во время спецоперации в Киеве контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одного агента главного управления генерального штаба вс рф (ГРУ). Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленником оказался житель Донецкой области с высшим техническим образованием, который был завербован вражеской спецслужбой в ноябре прошлого года. С тех пор предатель тайно собирал информацию о перемещениях и месторасположениях подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Славянска, в частности, маршруты движения колонн военной техники на Бахмутском направлении.

Кроме того, агент снимал на камеру телефона последствия воздушных атак российских оккупационных войск на гражданскую инфраструктуру Украины. Видео и фото с поврежденными зданиями и их координатами передавались российским спецслужбам для подготовки новых ударов.

Позже предатель переехал в Киев с намерением поступить в аспирантуру одного из вузов, чтобы "закрепиться" в столице и продолжить разведывательно-подрывную деятельность в пользу врага.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в общежитии ВУЗа, где ему выделили комнату на время вступительной кампании. В ходе обыска у задержанного обнаружили мобильный телефон и ноутбук, которыми он пользовался для связи с представителями ГРУ.

Фигуранту объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Задержанный полностью признал свою вину и находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.