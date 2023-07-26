Рейсовый автобус и грузовик столкнулись в Полтавской области.

Возле села Кошмановка на Полтавщине произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовика.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

На месте аварии погиб водитель маршрутки и пострадала пассажирка.

Авария произошла сегодня, 26 июля в 13:15 на трассе Полтава-Красноград.

Столкнулись грузовик КРАЗ и рейсовый автобус "Днепр-Сумы", на месте трагедии погиб водитель автобуса.

На момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров, известно, что одна из пострадавших была госпитализирована в ближайшую больницу.

В данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших за собой ) Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что все причины ДТП устанавливаются следствием.

Ранее сообщалось, что 16 июля, столкнулись грузовой микроавтобус и пассажирский, в котором находились 17 человек.

Сначала сообщалось, что в результате столкновения рейсового микроавтобуса сообщением Киев-Кривой Рог с гражданским грузовым бусом погибли люди.

Спасатели деблокировали трех человек и передали их медикам скорой.

Как сообщила Кировоградская областная прокуратура 18 июля, в результате аварии погибли четыре пассажира маршрутного микроавтобуса, еще 13 человек получили травмы.

Среди травмированных – трое детей – семнадцати, тринадцати и четырех лет.

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