С 1 августа граждане Украины продолжают получать разные социальные выплаты на детей, и теперь появился полный список тех, кто получит дополнительные средства в августе.

В частности, с начала августа украинцы получат алименты, декретные выплаты, средства за опеку над ребенком.

Относительно выплат алиментов размер зависит от возраста ребенка. Минимальная сумма, рекомендуемая для детей до 6 лет, составляет 2 201 гривну, а для детей от 6 до 18 лет – 2 744 гривны. Минимальный гарантированный размер алиментов составляет 1100,5 гривен для детей до 6 лет и 1372 гривны для детей от 6 до 18 лет. Максимальный размер алиментов составляет 22010 гривен для детей до 6 лет и 27440 гривен для детей от 6 до 18 лет.

Что касается декретных выплат, размер пособия за беременность составляет 100% от зарплаты женщины, однако если женщина безработная и не является ФЛП, но платит ЕСВ, то она получит не менее 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 650 гривен ежемесячно.

Среди других выплат помощь за декретные периоды будет составлять в соответствии с продолжительностью отпуска: 3 900 гривен за 180 дней, 3 033,3 гривны за 140 дней и 2 730 гривен за 126 дней. Такая помощь равна 2,5 прожиточным минимумам на ребенка определенного возраста или 3 аналогичным выплатам на детей с инвалидностью.

С 1 августа выплаты будут таких размеров: на детей до 6 лет – 5 502,5 гривен, на детей от 6 до 18 лет – 6 860 гривен, на детей до 6 лет с инвалидностью – 6 603 гривны, и на детей от 6 до 18 лет 18 лет с инвалидностью – 8 232 гривны.

Источник: "24 Канал".

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