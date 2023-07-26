Сообщается, что в Украине проходят мероприятия по выявлению коррупционных схем, к организации которых причастны работники ТЦК и СП.
Как сообщает Национальная полиция Украины, задержание чиновников прошли в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях.
Суммы взяток, получаемых фигурантами, колебались от 9000 гривен до 1500 долларов.
Так, на Волыни заместитель начальника одного из районных военкоматов потребовал у призывника 1000 долларов.
В Днепропетровской области чиновник одного из районных военкоматов получил 1000 долларов и 12 тыс. грн. за обещание «оттянуть время» призыва.
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В Черновицкой области двоих военнослужащих задержали из-за вымогательства взяток за подготовку фиктивных документов для военнообязанных о непригодности к военной службе. Его поймали с поличным во время очередного транша взятки - 9 000 грн.
В июне правоохранители задержали одного из командиров данного центра комплектования на взятке в 3 000 долларов из-за снятия уклоняющегося с военного учета по состоянию здоровья.
Задержанным доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избраны меры пресечения.
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