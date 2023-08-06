Увидев начало войны по телевидению, женщина сразу же позвонила по телефону своему сыну, который находится в Украине.

80-летняя Муаззез Мерт из Стамбула стала очень ярким примером всемирной поддержки Украины в борьбе против российских оккупантов. С первых дней войны, она постоянно переживает за судьбу нашей страны и внимательно следит за событиями на передовой.

Муаззез появилась в программе "Я не забуду" на канале "Дім", где она рассказала о своей вдохновляющей поддержке Украины.

Увидев начало войны по телевидению, женщина сразу же позвонила по телефону своему сыну, который находится в Украине, и призвала его помочь мирным жителям.

И даже будучи в далекой стране, семья Мерт находит способы помочь украинцам. Чтобы поддержать украинских военных, Муаззез передала свои сбережения сыну, чтобы смог приобрести необходимые вещи для защитников. Кроме того, часть своей пенсии она регулярно перечисляет в поддержку Вооруженных сил Украины.

Эта удивительная женщина стала ярким символом мировой поддержки и искреннего увлечения Украиной в борьбе за свою независимость.

Ее сын Демир Мерт, также ставший героем программы "Я не забуду" - гражданин Турции и настоящий патриот Украины. Он активно учит украинский язык и помогает ВСУ, за что регулярно получает угрозы от россиян. Его в Украине знают как водителя "самого патриотического" такси. Сын Муаззез полюбил Украину как свою родную страну и верит, что добро, которое он производит, обязательно вернется к нему.

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