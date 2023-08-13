Важно, чтобы украинцы подробно ознакомились с правилами региона, где они находятся - чтобы потом не пришлось платить огромные штрафы.

В мире существет множество штрафов за привычные для украинцев вещи. Потому туристам и беженцам лучше заблоговременно узнать о правилах, чтобы не нарваться на огромный штраф. В частности, в некоторых городах Европы штраф достигает 123 тысяч гривен.

Так, в разных городах Испании действуют необычные правила поведения на пляжах и побережьях моря и океана, которые могут стать важными для туристов и беженцев из Украины. Нарушение этих правил может привести к значительным штрафам, которые достигают 3000 евро, что примерно равняется 123 тыс. гривен.

Поэтому важно, чтобы туристы из Украины подробно ознакомились с правилами региона, где они находятся.

Например, некоторые пляжи запрещают использование шампуня и геля в душах из соображений безопасности и бережного отношения к окружающей среде. За нарушение этих правил могут взиматься штрафы до 750 евро (около 28,5 тыс. грн).

Также следует удерживать громкость музыки на допустимом уровне (свыше 45 децибел), поскольку за это могут взиматься штрафы до 700 евро (примерно 28,5 тыс. грн).

Курение запрещено на многих пляжах в разных регионах Испании, таких как Барселона, Андалусия, Кантабрия, Валенсия и Канарские острова. Штраф за это может составлять от 30 до 450 евро (от 1200 до 18 тыс. грн), и курильщикам необходимо соблюдать правила и курить только в специально оборудованных зонах.

При питании алкогольных напитков на пляжах предусмотрены штрафы от 500 до 3000 евро (от 20 до 123 тыс. грн).

Источник: VisitUkraine.

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