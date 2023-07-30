Ранее Министерство культуры и информационной политики решило выделить 14 миллионов гривен из госбюджета на съемки двух новогодних комедийных сериалов. Верховная Рада выделила на достройку Музея Голодомора 573,9 млн грн.
Герб СССР на монументе «Родина-мать» планируют до 24 августа заменить гербом Украины за 28 млн грн. А Киевавтодор меняет брусчатку в центре Киева на сумму 12 мл. грн. Тем временем Львовский городской совет решил потратить 17 миллионов на создание аллеи-вышиванки протяженностью 1,5 км.
Многие украинцы начали возмущаться из-за выделения таких сумм на невоенные нужды в разгар полномасштабной войны.
Компания Active Group провела опрос об отношении украинцев к сомнительным расходам денег во время войны. Людей спросили, слышали ли они о случаях, когда государственные органы или городские власти тратили деньги на вещи, которые не являются крайне необходимыми. На этот вопрос 82,2% опрошенных уверенно ответили "да, и много".
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Также украинцев спросили, поддерживают ли они запрет на определенные расходы бюджетных денег до конца военного положения. 75,1% заявили, что однозначно поддерживают, еще 16,3% - в большей степени поддерживают.
Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины от 18 лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 22 июля 2023 г. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.
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