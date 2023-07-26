Знаменитая ирландская певица, одна из самых известных вокалисток 90-х Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет.

Известная дублинская исполнительница выпустила 10 студийных альбомов, а песня Nothing Compares 2 U в ее исполнении названа мировым синглом номер один в 1990 году по версии Billboard Music Awards.

Шинейд О'Коннор была замужем четыре раза и воспитывала четырех детей: дочь и троих сыновей. Шейн, один из ее сыновей, покончил с собой в прошлом году. Ему было всего 17 лет. Через неделю после его гибели артистка также пыталась уйти из жизни.

Еще в 2003 году О'Коннор объявила, что покидает музыкальный бизнес и больше не хочет быть знаменитой, а стремится к обычной жизни. Тогда она посоветовала фанатам: «Если вы встретите на улице знаменитого человека, даже не смотрите на него. Лучшее, что Вы можете сделать – просто спокойно пройти мимо. Поверьте, для них это лучшее проявление любви». Но все равно продолжала работать над созданием музыки и выступать до 2021 года.

В 2017 году артистка опубликовала видео, в котором, сдерживая рыдания, рассказала о своем одиночестве и тяжелой борьбе с психическим расстройством (биполярным расстройством). В 2018 году Шинейд О'Коннор приняла ислам и взяла имя Шухада Давитт.

Источник: The Irish Times

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