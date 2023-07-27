Отдых на озере едва не превратился в трагедию.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС, на линию «112» поступила просьба о помощи от мужчины.

Выяснилось, что он вместе с 13 людьми, среди которых семеро детей, находится в надувной лодке на озере Свитязь.

Погода стремительно ухудшалась

«Над водоемом поднялся сильный ветер и волны могли в любой момент перевернуть находившееся на значительном расстоянии от берега плавсредство», - рассказали спасатели обстоятельства происшествия.

На помощь людям в надувной лодке отправили работников группы водолазно-спасательных работ пгт Шацк, которые как раз патрулировали акваторию на катере.

За считанные минуты они добрались до лодки с людьми, поместили 7 детей, двух 17-летних подростков и двух взрослых на спасательный катер и направились к берегу.

Еще трое мужчин, которые находились на плавсредстве в спасательных жилетах и под присмотром спасателей добрались до берега самостоятельно.

Как отметили спасатели, среди детей, находившихся в лодке был совсем маленький ребенок.

«Младшему ребенку – 2,5 года», - рассказали в ГСЧС.

Украинцы, ошеломленные опасной ситуацией, отмечают, что дети оказались в опасности именно из-за действий взрослых.

«Вызвать полицию и выписать штраф владельцу плавсредства, перевозившего детей без спасательных жилетов. Родителей детей это тоже касается»,

«И зачем с маленькими детьми так делать?»,

«Слава Богу, что все обошлось»,

«Как много у нас безответственных людей, еще детей за собой тянут, штрафы за такие действия…» .

Добавим, по данным ГСЧС, с начала года на воде погибли 596 человек, из которых 52 ребенка.

Основная причина трагических случаев на водоемах – игнорирование правил безопасности.

Последние новости Украины:

Тела обнаружили на месте страшного пожара в Запорожье.

Взбешенный автобус налетел на отца, который с детьми переходил дорогу.

Кроме того, Politeka.net писала о жутком ЧП на Закарпатье.