Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС, на линию «112» поступила просьба о помощи от мужчины.
Выяснилось, что он вместе с 13 людьми, среди которых семеро детей, находится в надувной лодке на озере Свитязь.
Погода стремительно ухудшалась
«Над водоемом поднялся сильный ветер и волны могли в любой момент перевернуть находившееся на значительном расстоянии от берега плавсредство», - рассказали спасатели обстоятельства происшествия.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Трагически закончилась жизнь знаменитой певицы: не могла пережить потерю сына
"Такого еще не было": у Путин есть повод переживать после беспрецендентных решений Си Цзиньпина
Автобус с украинцами столкнулся с грузовиком, что известно о трагедии: кадры с места
"Это капец": в России эвакуация из-за нового ЧП, территория оцеплена
На помощь людям в надувной лодке отправили работников группы водолазно-спасательных работ пгт Шацк, которые как раз патрулировали акваторию на катере.
За считанные минуты они добрались до лодки с людьми, поместили 7 детей, двух 17-летних подростков и двух взрослых на спасательный катер и направились к берегу.
Еще трое мужчин, которые находились на плавсредстве в спасательных жилетах и под присмотром спасателей добрались до берега самостоятельно.
Как отметили спасатели, среди детей, находившихся в лодке был совсем маленький ребенок.
«Младшему ребенку – 2,5 года», - рассказали в ГСЧС.
Украинцы, ошеломленные опасной ситуацией, отмечают, что дети оказались в опасности именно из-за действий взрослых.
«Вызвать полицию и выписать штраф владельцу плавсредства, перевозившего детей без спасательных жилетов. Родителей детей это тоже касается»,
«И зачем с маленькими детьми так делать?»,
«Слава Богу, что все обошлось»,
«Как много у нас безответственных людей, еще детей за собой тянут, штрафы за такие действия…» .
Добавим, по данным ГСЧС, с начала года на воде погибли 596 человек, из которых 52 ребенка.
Основная причина трагических случаев на водоемах – игнорирование правил безопасности.
Последние новости Украины:
Тела обнаружили на месте страшного пожара в Запорожье.
Взбешенный автобус налетел на отца, который с детьми переходил дорогу.
Кроме того, Politeka.net писала о жутком ЧП на Закарпатье.