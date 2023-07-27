Размер будущей пенсии может увеличиться на 11 тысяч гривен, если решиться.

Пенсия устраивает не всех украинцев из-за размера выплат. Но украинцы могут увеличить размер пенсии, приняв участие в частном пенсионном фонде. Внесением ежемесячных платежей в размере 1,5 тыс. грн в течение 15 лет, размер будущей пенсии может увеличиться на 11 тыс. грн.

Однако успешность этого подхода зависит от того, как хорошо сохраниться накопление от инфляции и обанкротиться частный пенсионный фонд. Тогда можно получать хорошую пенсию.

Негосударственные пенсионные фонды позволяют украинцам самостоятельно накапливать второй пенсионный фонд. Рассмотрим некоторые примеры, которым может быть пенсия в зависимости от суммы ежемесячных взносов и периода накопления:

Чтобы защитить вклады населения на пенсионных счетах от обесценения до выхода на пенсию, пенсионные фонды размещают активы в разные инструменты. Доходность фондов зависит от успешности инвестирования сохранных средств в эти инструменты.

Источник: Фокус.

Последние новости Украины:

Напомним, в каком случае у украинцев могут забрать часть пенсионных выплат.

Как писала Politeka, при каких условиях украинцы могут выйти на пенсию в 50 лет.

Также Politeka сообщала, какие изменения уготовлены для населения из-за внедрения накопительной пенсии.