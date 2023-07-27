Пенсия устраивает не всех украинцев из-за размера выплат. Но украинцы могут увеличить размер пенсии, приняв участие в частном пенсионном фонде. Внесением ежемесячных платежей в размере 1,5 тыс. грн в течение 15 лет, размер будущей пенсии может увеличиться на 11 тыс. грн.
Однако успешность этого подхода зависит от того, как хорошо сохраниться накопление от инфляции и обанкротиться частный пенсионный фонд. Тогда можно получать хорошую пенсию.
Негосударственные пенсионные фонды позволяют украинцам самостоятельно накапливать второй пенсионный фонд. Рассмотрим некоторые примеры, которым может быть пенсия в зависимости от суммы ежемесячных взносов и периода накопления:
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Если делать взносы ежемесячно в размере 1000 грн. в течение 30 лет накопления на счете составят 3,08 млн. грн. При условии, что НПФ будет платить пенсию в течение 30 лет, средний размер такой пенсии составит 72,5 тыс. грн.Популярные статьи сейчас
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Если делать взносы ежемесячно на сумму 2000 грн. в течение 20 лет накопления на счете составят 1,83 млн. грн. При условии, что НПФ будет платить пенсию в течение 30 лет, средний размер такой пенсии составит 43,3 тыс. грн.
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Если делать взносы ежемесячно в размере 1500 грн. в течение 15 лет накопления на счете составят 714 тыс. грн. При условии, что НПФ будет платить пенсию в течение 20 лет, средний размер такой пенсии составит 11,3 тыс. грн.
Чтобы защитить вклады населения на пенсионных счетах от обесценения до выхода на пенсию, пенсионные фонды размещают активы в разные инструменты. Доходность фондов зависит от успешности инвестирования сохранных средств в эти инструменты.
Источник: Фокус.
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