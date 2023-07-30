В Украине увеличивается контроль за социальными выплатами, в частности субсидиями и льготами, вследствие сложной экономической ситуации, требующей ограничения государственных расходов и поиска новых поступлений в бюджет.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил , что процесс получения субсидий станет более сложным, и будет включать многие этапы проверки каждого запроса украинца.

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Для обеспечения проверки достоверности документов на получение субсидии проверка будет проводиться через реестры следующих учреждений:

  1. Реестр застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины.
  2. Регистр миграционной службы.
  3. Реестр актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции.
  4. Реестр Государственной налоговой службы.

В этот процесс также будет включено Министерство цифровой информации Украины. Такие мероприятия введены из-за роста количества случаев подделки документов и разного рода мошенничества на получение субсидии.

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Для оформления соответствующего заявления на получение субсидии или льготы граждане должны обратиться в Управление социальной защиты в своем регионе.

Для получения субсидии необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Составьте заявление и, при необходимости, добавьте к нему договор аренды.
  2. Подготовьте справку о своих доходах.
  3. Если есть другие документы, подтверждающие право на дополнительные льготы, приложите их к заявлению.

Важно учитывать, что субсидия будет предоставлена ​​только после получения официального решения.

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Напомним, на фоне повышения тарифов на электроэнергию в Украине максимально изменятся правила выплаты субсидии.

Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

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