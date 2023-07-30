В Украине увеличивается контроль за социальными выплатами, в частности субсидиями и льготами, вследствие сложной экономической ситуации, требующей ограничения государственных расходов и поиска новых поступлений в бюджет.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил , что процесс получения субсидий станет более сложным, и будет включать многие этапы проверки каждого запроса украинца.
Для обеспечения проверки достоверности документов на получение субсидии проверка будет проводиться через реестры следующих учреждений:
- Реестр застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины.
- Регистр миграционной службы.
- Реестр актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции.
- Реестр Государственной налоговой службы.
В этот процесс также будет включено Министерство цифровой информации Украины. Такие мероприятия введены из-за роста количества случаев подделки документов и разного рода мошенничества на получение субсидии.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
"К сожалению, противник имел успех": ВСУ пришлось отступать под Бахмутом, новые подробности боев
Угроза "котла" на Бердянском направлении: украинцам объяснили, что происходит и чего ждать дальше
Как изменилась ситуация в Бахмуте после ухода "вагнеровцев": военный объяснил обстановку
Плохие новости из Бахмута, россияне успешно контратаковали: что сейчас происходит вокруг города
Для оформления соответствующего заявления на получение субсидии или льготы граждане должны обратиться в Управление социальной защиты в своем регионе.
Для получения субсидии необходимо выполнить следующие шаги:
- Составьте заявление и, при необходимости, добавьте к нему договор аренды.
- Подготовьте справку о своих доходах.
- Если есть другие документы, подтверждающие право на дополнительные льготы, приложите их к заявлению.
Важно учитывать, что субсидия будет предоставлена только после получения официального решения.
Последние новости Украины:
Напомним, на фоне повышения тарифов на электроэнергию в Украине максимально изменятся правила выплаты субсидии.
Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.
Также Politeka сообщала, украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторых могут заставить вернуть субсидии.