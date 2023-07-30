Агент российской разведки готовил новую воздушную атаку рф на Харьков.
Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленник входил в состав агентуры игру РФ.
Предатель объезжал территорию Харькова и фиксировал места базирования защитников Украины.
Вражеский приспешник собирал данные железнодорожных узлов, где разгружают военную технику, боеприпасы для ВСУ и украинских защитников на передовой.
Фигурант намеревался узнать о работе стратегически важных объектов промышленности, в частности, местных авиапредприятий.
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СБУ задержала вражеского агента «на горячем» возле одного из промышленных объектов Харькова, где он проводил сбор данных для врага.
Приспешником агрессора оказался местный житель, враг заметил его из-за публикаций в соцсетях, которые он делал после начала полномасштабного вторжения.
У задержанного обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, благодаря которым он общался с врагом.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.
Известно, что сейчас он под стражей, продолжается расследование, предателю грозит пожизненное заключение.
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