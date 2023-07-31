Полицейские Киева провели успешную операцию и разоблачили 33-летнего жителя столицы, предлагавшего водителям помочь ускорить процедуру регистрации транспортных средств и получение свидетельства о регистрации. Подробности сообщили в пресс-службе Полиции Киева.
Стало известно, что фигурант дела действовал через сервисный центр МВД и обещал повлиять на его работников за плату в размере 3000 гривен.
В результате расследования, проводимого Следователями Соломенского управления полиции при сопровождении Департамента внутренней безопасности и Соломенской окружной прокуратуры, было установлено, что мужчина просил взятки от "клиентов", которые стремились увеличить скорость оформления документов.
По месту жительства фигуранта были проведены обыски в его доме. Так, во время задержания злоумышленника в его доме была обнаружена и изъята значительная сумма денег, а также иностранная валюта и боевые патроны. То есть он успел заработать на своей незаконной деятельности большую сумму денег, да еще и прикупил оружие с боевыми патронами.
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Фигурант был объявлен о подозрении по статье ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием, за которое предусмотрено лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Сейчас идет досудебное расследование этого уголовного дела.
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