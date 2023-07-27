Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая активно ведет социальные сети и рассказывает о своих буднях, поделилась новыми кадрами в Инстаграм. Однако из-за рекламы сети заправок, которые недавно попали в скандал, саму Никитюк также сильно раскритиковали.

Причем не понравилось украинцам не только то, что Леся Никитюк устроила рекламу данной сети заправок, но и факт хвастовства. Артистка позирует перед своим авто, однако это не остановило хейтеров. Большинство застыдили Никитюк за лишнюю демонстрацию роскоши. Нашлись и те люди, которые стали стыдить Лесю за ее внешность, кторую она якобы перекоила.

«Вы сегодня заправились? Потому что я проверю» - пишет Никитюк.

В ответ же артистка получила довольно неоднозначную реакцию:

«Продать бы порш и купить 50 Дронов, это была бы реклама; Ужасная заправка! После их топлива автомобиль становится на кап ремонт двигателя! Очень досадно, что за деньги вы рекламируете эту гимнозаправку;

Леся не позорься на этих заправках, портишь себе карму)); Леся, горючее там ломает автомобили; Пока в стране война они на поршах катаются и ходят с 14 айфонами; Леся Ивановна, звездочка наша, остановитесь с губами, вы же не Лобода;

Удивительно, почему бы не заправиться на другой заправке где такое же топливо, а разницу забросить на ЗСУ?; К чему эти понты?; Лесюня, деньги не пахнут? Блин, но в мире последних событий и скандалов; Леся на Порше, парни в окопе» - пишут под постом Никитюк.

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