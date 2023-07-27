Посольство Украины в Республике Корея уже извинилось за этот эпизод и приняло решение дальнейшей судьбе дипломата.

В центре столицы Южной Кореи разразился дипломатический скандал, в который попал работник украинского посольства. Так, в одном из местных баров был задержан представитель украинского посольства. По сообщениям правоохранительных органов, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вызвал конфликт и напал на работников заведения и полицейских.

40-летний дипломат был задержан полицией под подозрением в нападении и препятствии правосудию в баре в районе Итевона.

Согласно журналистским отчетам, украинец начал столкновение с другими клиентами перед баром, и после того, как работник заведения вышел на улицу, чтобы вмешаться, он был атакован этим дипломатом. Также, по другим сообщениям, он совершил нападение на полицейского, отвечавшего на вызов. Он был задержан, провел ночь в полиции - после чего его отпустили.

Министерство иностранных дел Кореи подчеркнуло, что вопрос о применении иммунитета к дипломату, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, находится под ответственностью украинского правительства. Корейское министерство заявило, что после инцидента сохраняет связь с соответствующими украинскими органами.

Посольство Украины в Республике Корея уже извинилось за этот эпизод.

"Посольство хочет выразить свои искренние извинения корейской общественности и всем причастным за любые страдания или неудобства, вызванные инцидентом", – говорится в сообщении.

В дипмиссии также пообещали сотрудничать с корейскими властями для расследования и призвали представителей СМИ воздержаться от спекуляций на эту тему. Впоследствии в МИД Украины сообщили, что приняли решение отозвать этого дипломата из командировки и вернуть в Украину.

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