Так, известно о задержании главного военкома Ровенской области, появилось видео избиения.

В ДБР официально подтвердили информацию о разоблачении руководителей военкоматов в Ровенской области, среди которых - избивший военного.

Кроме того в ведомстве добавили, что у одного из чиновников нашли наркотики.

В ДБР сообщили, что полковник и подполковник ТЦК узнали, что водитель стрелковой роты планирует доложить о нарушениях военкомов во время службы.

Поэтому представители ТЦК решили не допустить этого и избили мужчину:руководитель Ровенского областного ТЦК избивал военнослужащего, а руководитель районного ТЦК все это снимал на телефон. Военкомы для "воспитательной работы" использовали биту.

У начальника Ровенского районного ТЦК и СП изъято 8 пакетов со подозрительным белым веществом, в ГДР добавили, что это может быть амфетамин - чиновник задержан.

Начальнику Ровенского районного ТЦК объявлено о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ в целях сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины), ему грозит до 10 лет с конфискацией имущества.

Руководителю областного ТЦК и СП объявлено о подозрении в превышении служебных полномочий ч. 5 ст. 426-1 УК Украины) , ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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