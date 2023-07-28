Главным критерием отбора получателей денежной помощи, которую выплачивает "ПриватБанк" является принадлежность к одной из категорий уязвимости.

"ПриватБанк" приступил к выплате денежной помощи в размере 6600 гривен. Эту денежную помощь предоставила международная гуманитарная организация CARE. Список получателей помощи уже сформирован, и регистрацию для получения средств больше не принимают. Об этом сообщила пресс-служба "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" уточнили, что эта денежная помощь предназначена для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), временно проживающих в общинах Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей. Выплаты денежной помощи будут производиться с помощью системы PrivatMoney, как сообщили в пресс-службе "ПриватБанк".

Главным критерием отбора получателей денежной помощи является принадлежность к одной из категорий уязвимости, в частности:

Многодетные семьи с тремя и более детьми младше 18 лет; Люди с инвалидностью I-II группы; Неполные семьи, где один взрослый самостоятельно содержит ребенка или детей; Люди старше 60 лет; Семьи, члены которых страдают хроническими заболеваниями, а также семьи с беременными и кормящими женщинами.

"ПриватБанк" также назвал отдельную категорию, которая может получить денежную помощь. В частности, украинские семьи, которые в результате конфликтной ситуации в Херсонской области вынуждены были изменить место жительства в течение последних 30 дней.

Программа денежной помощи от CARE предусматривает поддержку в течение трех месяцев. Размер денежной помощи составляет 2220 гривен в месяц для каждого члена семьи, но выплачивается полная сумма одним платежом – 6660 гривен на каждого члена семьи.

Средства будут автоматически переведены на банковскую карту "ПриватБанк". В случае, если лицо не имеет зарегистрированной банковской карты или предоставленные реквизиты окажутся неправильными при регистрации, он получит SMS с контрольным номером перевода от PrivatMoney.

Последние новости Украины:

Напомним, денежную помощь начнут забирать, кого из украинцев лишат социальных выплат и почему.

Как писала Politeka, денежная помощь для маленьких украинцев, кто из детей может получить по 3000 гривен.

Также Politeka сообщала, для получения денежной помощи необходимо сделать несколько важных шагов.