"ПриватБанк" приступил к выплате денежной помощи в размере 6600 гривен. Эту денежную помощь предоставила международная гуманитарная организация CARE. Список получателей помощи уже сформирован, и регистрацию для получения средств больше не принимают. Об этом сообщила пресс-служба "ПриватБанк".
В "ПриватБанке" уточнили, что эта денежная помощь предназначена для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), временно проживающих в общинах Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей. Выплаты денежной помощи будут производиться с помощью системы PrivatMoney, как сообщили в пресс-службе "ПриватБанк".
Главным критерием отбора получателей денежной помощи является принадлежность к одной из категорий уязвимости, в частности:
- Многодетные семьи с тремя и более детьми младше 18 лет;
- Люди с инвалидностью I-II группы;
- Неполные семьи, где один взрослый самостоятельно содержит ребенка или детей;
- Люди старше 60 лет;
- Семьи, члены которых страдают хроническими заболеваниями, а также семьи с беременными и кормящими женщинами.
"ПриватБанк" также назвал отдельную категорию, которая может получить денежную помощь. В частности, украинские семьи, которые в результате конфликтной ситуации в Херсонской области вынуждены были изменить место жительства в течение последних 30 дней.
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Программа денежной помощи от CARE предусматривает поддержку в течение трех месяцев. Размер денежной помощи составляет 2220 гривен в месяц для каждого члена семьи, но выплачивается полная сумма одним платежом – 6660 гривен на каждого члена семьи.
Средства будут автоматически переведены на банковскую карту "ПриватБанк". В случае, если лицо не имеет зарегистрированной банковской карты или предоставленные реквизиты окажутся неправильными при регистрации, он получит SMS с контрольным номером перевода от PrivatMoney.
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