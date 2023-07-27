Фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожимать руку сопернице-россиянке Анне Смирновой.

Харлан победила Смирнову на чемпионате мира со счётом 15:7.

Смирнова ждала полчаса, пока ей пожмут руку.

Ольга Харлан легко победила россиянку Анну Смирнову в 1/16 ЧМ.

Однако украинка демонстративно отказалась пожать руку россиянке и та требовала отстранения из-за отсутствия «проявления уважения».

Впоследствии стало известно, что Ольгу Харлан дисквалифицировали из-за того, что она не подала руку россиянке.

Издание "Трибуна" сообщает, что сначала украинку допустили в следующий раунд, но затем не дали разрешение выйти на бой против болгарки, которая автоматически прошла дальше.

"Для своей страны она уже герой. Этого достаточно",

"Кто-то удивлен?",

"Что ж, будем хотя бы знать, что Харлан переиграла свою соперницу",

"Даже фамилией победила. Харлан - звучит собственно, сильно. И Смирнова - ну что за...",

"еще и так красиво остановило! наслаждение для глаз",

"Худшее в этом то, что нашим спортсменам приходится соревноваться рядом с этими выш***бками, и по** что они под нейтральным флагом", - пишут в комментариях украинцы.

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