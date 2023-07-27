Фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожимать руку сопернице-россиянке Анне Смирновой.

Харлан победила Смирнову на чемпионате мира со счётом 15:7.

Смирнова ждала полчаса, пока ей пожмут руку.

Ольга Харлан легко победила россиянку Анну Смирнову в 1/16 ЧМ.

Харлан получила дисквалификацию на ЧМ по фехтованию

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Однако украинка демонстративно отказалась пожать руку россиянке и та требовала отстранения из-за отсутствия «проявления уважения».

Впоследствии стало известно, что Ольгу Харлан дисквалифицировали из-за того, что она не подала руку россиянке.

Издание "Трибуна" сообщает, что сначала украинку допустили в следующий раунд, но затем не дали разрешение выйти на бой против болгарки, которая автоматически прошла дальше.

Харлан получила дисквалификацию на ЧМ по фехтованию

"Для своей страны она уже герой. Этого достаточно",

"Кто-то удивлен?",

"Что ж, будем хотя бы знать, что Харлан переиграла свою соперницу",

"Даже фамилией победила. Харлан - звучит собственно, сильно. И Смирнова - ну что за...",

"еще и так красиво остановило! наслаждение для глаз",

"Худшее в этом то, что нашим спортсменам приходится соревноваться рядом с этими выш***бками, и по** что они под нейтральным флагом", - пишут в комментариях украинцы.

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