Одна преступная группа с сайта OLX мошенническим способом продавала автомобили, которые, как утверждали, предназначены для медицинских подразделений Вооруженных Сил Украины (ВСУ). После нахождения покупателя и сбора необходимой суммы, составлявшей 219 050 гривен, "продавец" скрылся вместе со средствами, предназначенными для военных.

Об этом рассказала инициатор сбора на авто Елена Никольская на своей странице в Facebook .

Злоумышленники открыли сбор средств на OLX за транспортное средство для медицинского подразделения Херсонского направления. После сбора суммы они представились представителями благотворительного фонда "Тарасова" и показали автомобиль, соответствующий характеристикам.

Затем потребовали небольшую подписку и прекратили контакт с жертвой после получения всех средств. Объявление о продаже также было удалено из OLX.

Мошенникам удалось демонстрировать "правдоподобность" схемы, посылая фальшивые документы, в частности, паспорт и награды от командования, чтобы убедить жертву. Информация об этих лицах была реальной и принадлежала реальному человеку, а не придуманному.

Волонтер попыталась отменить транзакцию перевода злоумышленнику, но банк не смог этого сделать из-за наличия кода подтверждения. Обратившись к банку-получателю, ей было посоветовано обратиться в правоохранительные органы для компенсации ущерба через суд.

Потерпевшие бойцы ВСУ зарегистрировали обращение в киберполицию, которая проинструктировала их о необходимости подать письменное заявление. Раньше это было невозможно из-за расположения подразделения на боевых позициях, но после ротации на более тихие территории, ребята планируют зарегистрировать заявление для возбуждения уголовного производства.

Тем не менее, военным все равно нужно приобрести транспортное средство, поэтому они ждут зарплаты и планируют оформить кредит.

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