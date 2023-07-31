Во время обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон, который использовался для связи с агрессором.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали информатора, который предоставлял российским оккупантам информацию о движениях и направлениях полетов боевых вертолетов Вооруженных Сил Украины (ВСУ) над Купянским районом Харьковщины. Поэтому в опасности оказалась жизнь украинских пилотов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Этот злоумышленник собирал актуальные разведданные о местонахождении и движениях военных сил обороны в Купянском районе и передавал их российским оккупантам. Особый интерес для них представляли направления полетов армейской авиации ВСУ, включая ударные вертолеты. Он также передавал информацию о маршрутах перемещения бронетанковых подразделений украинских войск вблизи линии фронта.

В частности, злоумышленник посылал фотографии последствий российских воздушных ударов по гражданским объектам, включая многоэтажные дома.

Следствие установило, что информатором оказался местный житель, который был связан с боевиком оккупационной группировки российских войск на востоке Украины. Он передавал полученные разведданные своему контакту через закрытый чат в одном из популярных мессенджеров.

Во время обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон, который использовался для связи с агрессором.

Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения. Заметим, что контрдиверсионные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Харьковской области по процессуальному руководству областной прокуратуры.

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