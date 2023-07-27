В Харьковской области должностного лица обвинили в некачественном ремонте дорог на 18 млн грн.

Следователи СБУ раскрыли факт служебной халатности чиновника харьковской службы автодорог.

Он обвиняется в том, что он допустил некачественный ремонт на сумму почти 18 млн гривен.

Об этом сообщил представитель СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Сообщается, что ведущий инженер отдела качества, технического контроля и эксплуатационного содержания дорог не проверил качество ремонта дороги в Харьковской области.

Согласно расследованию, качество асфальтобетона не соответствовало нормам, а толщина покрытия была намного меньше, чем указано в документации.

Однако деньги за ремонт были перечислены государственным средствам коммерческой фирме-подрядчику.

Также сообщается, что из-за некачественного ремонта пришлось провести новые работы.

Таким образом, сообщили в СБУ, государству нанесен значительный ущерб на сумму более 18 млн гривен.

Чиновнику было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины о служебной халатности.

Напомним, по всей Украине начались задержки чиновников военкоматов. Из-за коррупционных схем задержаны чиновники военкоматов в трех областях.

Сообщается, что в Украине проходят мероприятия по выявлению коррупционных схем, к организации которых причастны работники ТЦК и СП.

Как сообщает Национальная полиция Украины, задержание чиновников прошли в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

Последние новости Украины:

Скандального одесского экс-военкома поймали в Киеве: какое наказание ему теперь светит.

Также Politeka писала, что делать, если ТЦК отказал в отсрочке военнообязанном.

Как сообщала Politeka, уклоняющиеся от мобилизации придумали новый метод побега за границу.