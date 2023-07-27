Следователи СБУ раскрыли факт служебной халатности чиновника харьковской службы автодорог.
Он обвиняется в том, что он допустил некачественный ремонт на сумму почти 18 млн гривен.
Об этом сообщил представитель СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Сообщается, что ведущий инженер отдела качества, технического контроля и эксплуатационного содержания дорог не проверил качество ремонта дороги в Харьковской области.
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Согласно расследованию, качество асфальтобетона не соответствовало нормам, а толщина покрытия была намного меньше, чем указано в документации.
Однако деньги за ремонт были перечислены государственным средствам коммерческой фирме-подрядчику.
Также сообщается, что из-за некачественного ремонта пришлось провести новые работы.
Таким образом, сообщили в СБУ, государству нанесен значительный ущерб на сумму более 18 млн гривен.
Чиновнику было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины о служебной халатности.
Напомним, по всей Украине начались задержки чиновников военкоматов. Из-за коррупционных схем задержаны чиновники военкоматов в трех областях.
Сообщается, что в Украине проходят мероприятия по выявлению коррупционных схем, к организации которых причастны работники ТЦК и СП.
Как сообщает Национальная полиция Украины, задержание чиновников прошли в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях.
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