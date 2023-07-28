В Киевской области был задержан пилот одной из украинских авиакомпаний в поддержку российских захватчиков. Также выявились факты его радости по поводу ракетных ударов и ожидания оккупации Киева. Об этом более подробно сообщил Офис генерального прокурора.

задержан предатель, СБУ, скриншот

По данным следствия, подозреваемым является бывший диспетчер компании "Крымаэрорух", который после оккупации Крыма принял предложение сотрудничества с оккупантами и работал в фейковом "Крымаэронавигации", что незаконно перевозило людей в оккупированный полуостров.

Подозреваемый продолжал осуществлять диспетчерское обслуживание для движения самолетов между россией и оккупированным Крымом, помогая нелегальной переправке лиц через государственную границу Украины.

После того как он переехал на территорию подконтрольную Украине, начал работать пилотом в одной из украинских авиакомпаний.

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задержан предатель, СБУ, скриншот

Но потом, после полномасштабного вторжения россии, подозреваемый стал активно поддерживать и оправдывать вооруженную агрессию. Его аккаунт в запрещенной российской соцсети использовался для "возвышения подвигов" российской армии и распространения пропаганды рф, а также надежд на оккупацию большей части Украины, включая столицу.

Во время задержания у него обнаружили российский паспорт и рубли, а в телефоне пропагандисткие материалы и посты в сети. Проводятся следственные действия и инкриминируются преступления по незаконной переправке лиц через госграницу и оправдывание вооруженной агрессии рф.

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