В Киевской области был задержан пилот одной из украинских авиакомпаний в поддержку российских захватчиков. Также выявились факты его радости по поводу ракетных ударов и ожидания оккупации Киева. Об этом более подробно сообщил Офис генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемым является бывший диспетчер компании "Крымаэрорух", который после оккупации Крыма принял предложение сотрудничества с оккупантами и работал в фейковом "Крымаэронавигации", что незаконно перевозило людей в оккупированный полуостров.
Подозреваемый продолжал осуществлять диспетчерское обслуживание для движения самолетов между россией и оккупированным Крымом, помогая нелегальной переправке лиц через государственную границу Украины.
После того как он переехал на территорию подконтрольную Украине, начал работать пилотом в одной из украинских авиакомпаний.
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Но потом, после полномасштабного вторжения россии, подозреваемый стал активно поддерживать и оправдывать вооруженную агрессию. Его аккаунт в запрещенной российской соцсети использовался для "возвышения подвигов" российской армии и распространения пропаганды рф, а также надежд на оккупацию большей части Украины, включая столицу.
Во время задержания у него обнаружили российский паспорт и рубли, а в телефоне пропагандисткие материалы и посты в сети. Проводятся следственные действия и инкриминируются преступления по незаконной переправке лиц через госграницу и оправдывание вооруженной агрессии рф.
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