В Полтавской области правоохранители задержали начальника хирургического кабинета воинской части по факту вымогательства взятки от раненого и контуженного бойца, который был на фронте. Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции Полтавской области.

Выявление должностного лица, требовавшего взятку в размере четырех тысяч долларов, явилось результатом совместной операции Следственного управления областной полиции, Управления стратегических расследований и Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Член ВЛК требовал и получил неправомерную выгоду за положительное решение о непригодности к военной службе.

Военный, от которого требовали и получили неправомерную выгоду – это лейтенант, командир отделения, получивший в зоне боевых действий ранения и контузию.

В настоящее время рассматривается вопрос о донесении фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Досудебное расследование производится согласно статье 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на длительный срок, а также с конфискацией имущества.

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