Прокуратура сообщила о наложении подозрения на двух должностных лиц частного акционерного общества "Киевводоканал" и подрядчика по хищению более 1,7 миллиона гривен бюджетных средств, предназначенных для закупки насосов. Детальнее об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
В ходе расследования стало известно, что Киевводоканал провел тендер по закупке глубинных насосов. С целью присвоения бюджетных средств должностные лица привлекли руководителя предприятия, которое находилось в их контроле, и заключили с ним соглашение на поставку глубинных насосов по завышенным ценам.
Разницу стоимости, превышающую 1,7 миллиона гривен, злоумышленники распределили между собой.
В ходе расследования правоохранители провели обыски, в ходе которых были изъяты договоры о поставках, черновых записях, мобильных телефонах и актах расчетов.
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Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на длительный срок до трех лет, а также конфискацию имущества.
Стоит отметить, что США открыли горячую линию для уведомлений о коррупции в Украине. Сообщить о коррупции, украинцы могут позвонив Генеральному инспектору США. Горячая линия Министерства обороны США +1-800-424-9098 Государственного департамента США 202-647-3320 или +1-800-409-9926.
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