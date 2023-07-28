Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась в социальной сети Инстаграм небольшим видео из фотосессии и получила самые разные отклики. Чаще всего, Каменских критикуют из-за внешнего вида, поэтому под видео можно заметить резкие высказывания.

По словам Каменских, важнейшая поездка - путешествие к самой себе. Нырнув в которую, вы получите все, а главное – любовь и принятие себя. Поэтому она спокойно демонстрирует фигуру, несмотря на постоянные заявления в сети о том, как на нее заметно влияет вешний вес и меняет образ Каменских в целом.

«Это процесс самопознания и понимания, что мы уникальны и ценны именно такие, которые есть. Это чрезвычайно мощный источник, дающий нам радость, вдохновение и несравненную силу. Учитесь заботиться о себе так же, как вы заботитесь о своих близких» - пишет Каменских.

«Как бы ее не хейтили, она идеал женственности и красоты; Чего не в соплях?; Лучше езжайте из страны; Вы хорошо чистите комментарии, но не надо так стараться; Не верю в такие мотивации; Настя, давай уже что-то новое» - не обошлось без критики Насти Каменских.

Также Каменских ранее писала, выходные - это отличная возможность отдохнуть от обыденности и сделать то, что так давно планировали, но не находили времени: прогуляться по парку, насладиться свежим воздухом, встретиться с друзьями, начать читать любимую книгу.

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