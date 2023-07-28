В Днепре объявляют подозрение четырем полицейским, а именно руководителю подразделения, двум заместителям и оперативнику за "крышевание" преступной группировки.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины со ссылкой на Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
Сообщается, что в марте 2022 аферисты выдали себя за терробороновцев.
Они похитили в Днепре пару и истязанием заставляли их выплатить выкуп с последующей оплатой ежемесячной дани.
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Соседи супругов рассказали следователям, что они стали свидетелями преступления.
Пострадавших вызвали в райотдел для следственных действий, где они столкнулись с задержанными. Злоумышленники прямо в коридоре «решали» вопросы с полицейскими.
Сообщается, что 20 тысяч долларов аферистов отпустили, а производство даже не зарегистрировали.
"Внутренняя безопасность полиции четко сработала: на первом этапе раскрыли разбойное нападение и задержали всех участников банды, а сегодня дали оценку действиям полицейских в виде подозрения", - говорится в сообщении.
Сообщается, что руководитель подразделения задержан.
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