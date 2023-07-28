Продолжаются обыски в одном из райотделов полиции Днепра.

В Днепре объявляют подозрение четырем полицейским, а именно руководителю подразделения, двум заместителям и оперативнику за "крышевание" преступной группировки.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины со ссылкой на Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Сообщается, что в марте 2022 аферисты выдали себя за терробороновцев.

Они похитили в Днепре пару и истязанием заставляли их выплатить выкуп с последующей оплатой ежемесячной дани.

Соседи супругов рассказали следователям, что они стали свидетелями преступления.

Пострадавших вызвали в райотдел для следственных действий, где они столкнулись с задержанными. Злоумышленники прямо в коридоре «решали» вопросы с полицейскими.

Сообщается, что 20 тысяч долларов аферистов отпустили, а производство даже не зарегистрировали.

"Внутренняя безопасность полиции четко сработала: на первом этапе раскрыли разбойное нападение и задержали всех участников банды, а сегодня дали оценку действиям полицейских в виде подозрения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что руководитель подразделения задержан.

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