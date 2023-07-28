Задержан предатель, который шпионил за украинской противовоздушной обороной за обещание трудоустройства в ФСБ.

В Кировоградской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российской ФСБ, который собирал разведданные о расположении Сил обороны в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Этот злоумышленник, житель города Торецк в Донецкой области, был завербован российскими спецслужбами еще до начала широкомасштабного вторжения рф в Украину. После 24 февраля прошлого года его отправили в Кировоградскую область, чтобы он, находясь в статусе переселенца, проводил разведывательно-подрывные действия.

На территории региона вражеский агент начал собирать данные о местах базирования подразделений Вооруженных Сил Украины, в частности, особый интерес он проявлял к боевым позициям противовоздушной обороны и штабам Территориальной обороны. Злоумышленник, чтобы получить доступ к такой информации, специально отправился работать ремонтником на одном из военных объектов Кировоградщины.

За каждое выполненное задание российские оккупанты обещали ему денежное вознаграждение до 5 тысяч гривен. Дополнительно агенту обещали "эвакуировать" его в рф и устроить на работу в ФСБ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда тот скрыто фотографировал объект ВСУ. У предателя изъяли мобильный телефон, который использовался для связи с представителями ФСБ.

Задержанному объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, за его предательскую деятельность грозит пожизненное заключение. В настоящее время он находится под стражей, а расследование продолжается.

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