На своей странице в Instagram Ксения Мишина, которая довольно часто вікладывает фото со своими развлечениями и сыном, поделилась новым кадром из отдыха. Артистка решила показать, как ее сын Платон веселится в свободное время на каникулах, но кадрами Мишина задела часть украинцев.

«Пусть это видео напоминает вам о жизни. Вернее о его стратегии, сущность которой в эволюции. С рождения мы растем, развиваемся, учимся. Сначала ползать, потом ходить, говорить, чувствовать, любить, принимать, прощать, понимать и т.д.

Мы осваиваем профессии, создаем технологии, усовершенствуем возможности. О чем бы ни шла речь – везде схема одна: Энергия-усилие-победа-энергия – И да 🔄» - написала Мишина.

В сети ей сразу напомнили: «А как, когда дети в подвалах, достаточно кичиться, надоело!».

До этого Мишина показала фото, сделанное перед выходом фильма "Барби", и постаралась привлечь внимание к себе привычным способом.

Как известно, недавно состоялась премьера самого ожидаемого фильма 2023 года — "Барби", поэтому Мишина подобрала тематический наряд с яркой расцветкой.

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