Популярная украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева, которая не выезжала из Украины за все полтора года войны и продолжает помогать военным и пострадавшим от российской агрессии украинцам, также активно ведет Инстаграм. На своей странице в этот раз артистка поделилась коротким видео и показала, что помогает ей быть в форме.

«Вечерняя ретро-йога. Не забывайте заботиться о своем ментальном и физическом здоровье, читать и помнить, что рснпзд👌🏻» - написала Астафьева под видео в Инстаграм.

Украинцы поделились своим мнением:

«Как это замедлить, чтобы повторить?; Я определился с любимым учителем йоги; и вы не забывайте заботиться о здоровье, вы прекрасны; У вас аж две бутылочки с водой «донат» на прикроватных тумбочках 😂 кстати хорошая водичка;

Огонь! А можно с вами медленно, потому что мой пес уже пытался вызвать скорую, думал что эпилепсия; Даша, очень быстро, я не успеваю вами поразиться».

Ранее Даша Астафьева заявила, что многим людям, в частности и артистам, нужно просто честно признать свои ошибки, не прикрываясь ничем. А что касается Потапа и его скандальной песни о волонтерах, то Даша Астафьева считает, если бы Потап разгружал гуманитарку, он бы не написал такую позорную песню.

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Напомним, Астафьева показала свое "успокоительное" во время войны: "Хоть кто-то об этом говорит".

Как сообщала Politeka, "Плачу каждый день": Астафьева рассказала о своей бабушке, которой не может помочь.

Также Politeka писала, что Астафьеву пристыдили украинки из-за "неудачного" рецепта тоника: "Исподтишка у соседей воровать".