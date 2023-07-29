Многие уже слышали о стиле Old Money, поэтому популярный украинский дизайнер Андре Тан решил более подробно рассмотреть эту стилистическую концепцию, чтобы узнать, как мастерски создать образ в этом элегантном направлении.

Стиль Old Money, также известный как "стиль старых денег", представляет собой элегантное и утонченное направление в моде. Основными характеристиками этого стиля являются воздержанность и изысканность, делится Андре Тан

Важно отметить несколько ключевых особенностей стиля Old Money:

Цветовая палитра: Избегайте ярких и кричащих цветов. Предпочтение следует отдавать пастельным и глубоким оттенкам, которые придают виду роскоши и изящества.

Логотипы и принты: Избегайте использования больших и заметных логотипов ,советует Андре Тан В стиле Old Money аристократы не хвалятся своим богатством через модные бренды. Лаконичные принты, такие как полоска или горох, считаются более подходящими.

Фасоны и стили одежды: Отдавайте предпочтение классическим и элегантным силуэтам, также подмечает Андре Тан. Избегайте оверсайз и избыточных деталей. Краткие элементы одежды, такие как мини-длина, допустимы, но следует уравновешивать их с более сдержанными элементами.

Качественные ткани: Важную роль в стиле Old Money играет качество тканей. Твид, кашемир и шерсть считаются отличным выбором, добавляя образу роскоши и изящества, рассказывает дизайнер Андре Тан

Аксессуары: Подбирайте аксессуары, которые гармонируют с образом и не перебивают его. Тотал-лук, когда аксессуары соответствуют общей палитре одежды, поможет создать более стильный и утонченный вид. По словам Андре Тана, жемчужные украшения, ободки и атласные резинки для волос могут добавить дополнительный шик.

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