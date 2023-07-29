Украина вводит систему верификации пенсионеров, которая может привести к прекращению выплат некоторой части пенсий. Эта проверка касается всех украинских пенсионеров.

В частности, проверяют тех, кто получил свои пенсии с помощью поддельных документов, переселенцев, которые не зарегистрировались по месту нового проживания, а также тех, кто на протяжении долгого периода находился за пределами территории Украины и не получал пенсию.

Проверка пенсии проводится разными органами, такими как Пенсионный фонд, Министерство финансов и Министерство социальной политики. В процессе верификации может оказаться, что пенсионер имеет незаконные выплаты пенсии, вызванные ошибкой в ​​фамилии или полученные по фальшивым документам, а также проживавших за пределами страны или не получавших выплаты в течение шести месяцев.

Если факты нарушения подтвердятся, государство вправе прекратить выплату пенсии. В частности, если пенсионер проживал за границей без установления исключения из международных договоров, или существуют другие обстоятельства, повлиявшие на неправомерные выплаты.

За последние годы были приняты сотни решений о взыскании с пенсионеров части пенсии, полученной неправомерно.

Процесс верификации проводится на трех этапах: при обращении за помощью, при получении пособия и в течение трех лет после отмены выплаты. Верификация основана на анализе различных баз данных и проверке информации в реестрах.

Источник: OBOZREVATEL.

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