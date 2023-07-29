Украина вводит систему верификации пенсионеров, которая может привести к прекращению выплат некоторой части пенсий. Эта проверка касается всех украинских пенсионеров.
В частности, проверяют тех, кто получил свои пенсии с помощью поддельных документов, переселенцев, которые не зарегистрировались по месту нового проживания, а также тех, кто на протяжении долгого периода находился за пределами территории Украины и не получал пенсию.
Проверка пенсии проводится разными органами, такими как Пенсионный фонд, Министерство финансов и Министерство социальной политики. В процессе верификации может оказаться, что пенсионер имеет незаконные выплаты пенсии, вызванные ошибкой в фамилии или полученные по фальшивым документам, а также проживавших за пределами страны или не получавших выплаты в течение шести месяцев.
Если факты нарушения подтвердятся, государство вправе прекратить выплату пенсии. В частности, если пенсионер проживал за границей без установления исключения из международных договоров, или существуют другие обстоятельства, повлиявшие на неправомерные выплаты.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Прорвались в важный населенный пункт: ВСУ ведут бои на последнем рубеже перед окружением Бахмута
"Им придется уходить дальше": ВСУ направились в сторону Бердянска, прорвана вторая линия обороны
ВСУ выбивают россиян на Донбассе, раскрыто, что будет дальше: "Вплотную подошли к…"
"У нас есть два типа ракет": эксперт рассказал, чем уже скоро добьют Крымский мост
За последние годы были приняты сотни решений о взыскании с пенсионеров части пенсии, полученной неправомерно.
Процесс верификации проводится на трех этапах: при обращении за помощью, при получении пособия и в течение трех лет после отмены выплаты. Верификация основана на анализе различных баз данных и проверке информации в реестрах.
Источник: OBOZREVATEL.
Последние новости Украины:
Напомним, в каком случае у украинцев могут забрать часть пенсионных выплат.
Как писала Politeka, при каких условиях украинцы могут выйти на пенсию в 50 лет.
Также Politeka сообщала, какие изменения уготовлены для населения из-за внедрения накопительной пенсии.